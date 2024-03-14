Haluk Levent: Hayatım film olmuyor

Sanatçı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, hayatının film olacağını ilişkin haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, "Hayatım film olmuyor" dedi.

Levent projeyi şöyle anlattı:

"2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit"