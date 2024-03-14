Haluk Levent: Hayatım film olmuyor
Haluk Levent hayatının film olacağını ilişkin çıkan haberleri yalanlayarak filmin Transtrakya projesi hakkında verilen mücadeleyi konu aldığını anlattı.
Sanatçı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, hayatının film olacağını ilişkin haberleri yalanladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, "Hayatım film olmuyor" dedi.
Levent projeyi şöyle anlattı:
"2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit"