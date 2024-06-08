Halıya sarılı cesedi denizden çıkarılmıştı: Katil zanlılarını, halı yıkama fişi ele verdi

Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Asayiş Büro ekiplerinin, şüphelilerden birini, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halıda bulunan yıkama fişinden yola çıkarak yakaladığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan’da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

HALI YIKAMA FİŞİ, ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

2 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı inceledi. Genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

NALBURDAN ZİNCİR ALMIŞLAR

Öte yandan ortaya çıkan bir başka detaya göre cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA