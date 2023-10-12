Hakkında hapis istenen Cengiz Kurtoğlu salondan 'Duyanlara duymayanlara' diyerek çıktı

İstanbul'da bir mekanda Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can'ı darp ettiği öne sürülen Cengiz Kurtoğlu'nun "yaralama" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ile taraf avukatları katıldı. Hakim, müşteki Mustafa Can'ın yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun dosyaya ulaştığını tutanağa geçirdi. Raporda, müştekinin yüzünde kalıcı bir iz olmadığı belirtildi.

KURTOĞLU, İDDİALARI YALANLADI



Savunmasını yapan Kurtoğlu, olay günü bir arkadaşının doğum gününe katıldığını, müşteki Mustafa Can'ı tanımadığını söyledi. Aynı masada oturdukları sırada Mustafa Can'ın, arkadaşları hakkında rahatsız edici biçimde konuşmaya başladığını belirten Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken sıra Orhan Gencebay'a geldi. Benim yüzüme bakarak 'Samsun çingenelerinden mi?' diye konuşurken orada biraz tansiyon arttı. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil, Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli'dir' dedi" diye konuştu.

Kurtoğlu, bu şekilde konuşmasının ardından Mustafa Can'la karşılıklı tartışma yaşadıklarını anlattı. Can'a kötü söz söylemediğini öne süren Kurtoğlu, eliyle ittiği müştekiye bıçakla vurduğu iddiasını kabul etmedi.

SALONDAN 'DUYANLARA DUYMAYANLARA' DİYEREK ÇIKTI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kurtoğlu'nun "haksız tahrik altında basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından Kurtoğlu'nun avukatına savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı Cengiz Kurtoğlu basın mensuplarının soruları üzerine konuşmayıp "Duyanlara duymayanlara" diyerek kendi şarkısına atıfta bulundu.

Kaynak: AA