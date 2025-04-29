Hakkari'de Cip ile Çarpışan Sürücü Yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde cip ile motosikleti çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Hakkari'de Cip ile Çarpışan Sürücü Yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde cip ile motosikleti çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolunun Üzümcü ve Oğul köyleri arasındaki bölümünde gerçekleşti.

Karşı yönden gelen ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, H.S. yönetimindeki plakası belirlenemeyen Hyundai CR-V marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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