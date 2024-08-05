Haber Alınamayan 17 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Viyadükte Bulundu

Kayseri'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 17 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Çocuğun cesedi viyadükte bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Alınamayan 17 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Viyadükte Bulundu

Edinilen bilgiye göre bir süredir M.C.'den haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde polis ekipleri arama yaptı.

Dron ile yapılan aramada M.C.'nin cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu.

AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu M.C.'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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