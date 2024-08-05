'Pes' Dedirten Olay: Yangını Söndürmeye Çalışan İtfaiye Ekibine Saldırdılar!

Bursa'da samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek olmak için kendilerine de hortum verilmesini isteyen mahalle sakinleri, bu istekleri yerine getirilmeyince itfaiye personeline saldırdı. Devreye jandarma girdi.

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'Pes' Dedirten Olay: Yangını Söndürmeye Çalışan İtfaiye Ekibine Saldırdılar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde kırsal Sarıpınar Mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen samanlık yangını ile alevlerin sıçradığı eve müdahale başlattı.

HORTUM İSTEKLERİ REDDEDİLİNCE İTFAİYECİLERE SALDIRDILAR

Bu arada çevrede toplanan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden kendilerine de hortum verilmesini istedi. Ancak, bu isteklerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirten itfaiye görevlileri ile mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaklaşık 15 kişilik grup, yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye personeline saldırdı. Yaşanan arbede ise olay yerinde bulunan jandarma görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla son buldu. Öfkeli kalabalık kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 1 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İtfaiye görevlileri soğutma çalışmalarına devam ederken, kendilerine saldıran kişilerden de şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için araştırma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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