‘‘Günlerlerdir müvekkillerimizle görüşmemize izin verilmiyor’’

Geçtiğimiz pazar günü (25 Haziran) İstanbul-Osmanbey’de düzenlenen 21. İstanbul Onur Yürüyüşü sırasında İran vatandaşı E. T. B. E., Libya vatandaşı M. A. E., Rusya vatandaşı R. P., Portekiz vatandaşı M. A. P., Avustralya vatandaşı M. D. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 5 kişi şu anda geri gönderilme merkezlerinde tutuluyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan İran vatandaşı E. T. B. E.’nin sınırdışı edilmesi durumunda ülkesinde idam edilme riski var.

‘‘BEŞ KİŞİDEN DÖRDÜ ŞİMDİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE BEKLETİLİYOR’’

Konuyla ilgili Gerçek Gündem’e konuşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın avukatı Davut Arslan, hukuki sürecin ayrıntılarını anlattı.



Arslan, günlerdir gözaltında tutulan kişilerle avukatların görüşmesine izin verilmediğini söyledi.



‘‘Gözaltına alan herkes gibi onları da serbest bırakılmaları lazım. Yabancı olmasalardı direkt herkes gibi onlar da pazartesi sabahına doğru serbest bırakılacaktı. Yabancı oldukları için Göç İdaresi'ne bildirilmeleri gerekiyordu. Beş kişiden dördü şimdi geri gönderme merkezinde bekletiliyor. Bir kişi hala Karaköy Karakolu'nda bekletiliyor.



Avustralya vatandaşı olan kişiden bugüne kadar haber alamamıştık. Kendisi bugün Erzurum’daki geri gönderme merkezinde tutulduğuna dair bilgi verdi bize.’’

‘‘İRANLI KİŞİ CİNSEL YÖNELİMİ NEDENİYLE İRAN'A İADE EDİLDİĞİNDE İDAM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR’’

‘‘Urfa geri gönderme merkezinde tutulan İran vatandaşı ile karakolda görüşebildim. Çok kısa bir görüşmeydi. Bunun haricinde diğer dört kişiyle avukatlar henüz görüşemedi. Geri gönderme merkezine sevk edilmeden önce ben de oraya varan avukatlardan biriydim. Kapıda çok bekletildik. Apar topar götürüldüler. Dolayısıyla özel durumları ile ilgili çok bilgi sahibi olamadık.



İranlı kişi 2013’den beri Türkiye'de. Ailesinin bir işkence hikayesi var İran'da ve annesi hakkında idam kararı olduğunu biliyorum. Türkiye'ye göç ediyorlar ve uluslararası koruma başvuruları kabul ediliyor. İranlı kişi cinsel yönelimi nedeniyle İran'a iade edildiğinde kesinlikle işkence görme ve idam riskiyle karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek.’’

‘‘BİR AN ÖNCE MÜVEKKİLLER HAKKINDA DETAYLI BİR BİLGİ ALMAMIZ HAYATİ BİR ÖNEMDE’’

Avukat Davut Arslan, gözaltına alınan kişilerden pazartesiye kadar haber almalarının hayati bir önem taşıdığını vurguladı ve müvekkilleriyle görüşme taleplerini yineledi:



‘‘Sınır dışı kararlarıyla ilgili biliyorsunuz yedi günlük itiraz süresi var. Bir kişi hakkında sınır dışı kararı verildiğinde yedi gün içerisinde itiraz edilmesi gerekiyor, idare mahkemelerinde bunu durdurmak için. Bu müvekkillere ulaşamadığımız için bir sınır dışı kararı verildiyse bayram nedeniyle pazartesi gününe kadar görüşemezsek sonrasında çok kısıtlı bir zamanımız olacak. O yüzden bir an önce bizim müvekkiller hakkında detaylı bir bilgi almamız hayati bir önemde.’’

Kaynak: Gerçek Gündem