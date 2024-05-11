'Güneş patlaması' Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi: Haberleşmede aksama yok

Güneş'te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Kuzey Yarım Küre'deki birçok ülkede ve Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini belirterek haberleşmede aksama olmadığını belirtti.

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'Güneş patlaması' Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi: Haberleşmede aksama yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, güney yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

"AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerine işaret eden Sayan, "Fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ile elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte." ifadesini kullandı.

Sayan, bu fırtınayla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara göre, uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceğini bildirerek, bu durumun, saatler sürebilecek kesintilere sebep olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi."

Kaynak: AA

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