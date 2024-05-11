Dışişleri Bakanlığından Afganistan’a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’a taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA