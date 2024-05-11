Dışişleri Bakanlığından Afganistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Afganistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’a taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Afganistan
Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi
Sakarya'da faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü Sakarya'da faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyareti: Ankara iki ülke arasındaki olumlu havayı sürdürmeyi planlıyor Ankara, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti ile olumlu havayı sürdürmeyi planlıyor
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
İsveç'te 4 milyondan fazla kişiyle araştırma yapıldı: Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası geliyor: Vahit'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'ten ilk fotoğraf
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!