Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' açıklaması: Palavra

Gülse Birsel, "Avrupa Yakası geri dönüyor" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' açıklaması: Palavra

Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ile Avrupa Yakası dergisi çalışanlarının hikayesini anlatan 'Avrupa Yakası' dizisi, 2009 yılında final yaptı. Dizinin ekranlara geri döneceği öne sürüldü.

Dizinin senaristi Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası geri dönüyor' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Birsel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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