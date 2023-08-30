Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, 63 yaşında vefat etti.
Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.
Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan 63 yaşındaki Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
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