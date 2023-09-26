Gökyüzündeki Starlink uydularını uzaylı istilası zannetti: Polis çağırdı

Sosyal medya uygulaması X'in de sahibi olan Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularını dün gece Çorum semalarında gören M.T., isimli bir vatandaş uzaylıların saldırı yapabileceği endişesi ile 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

"UZAYLILAR SALDIRACAK SANDIM"

Olay dün gece Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 6. Sokak’ta meydana geldi. M.T. isimli bir genç, gökyüzündeki uyduları görüp bir saldırı yapabileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ise belirtilen adrese ekip yönlendirdi. M.T., çektiği görüntüleri polise gösterip saldırı olma ihtimaline karşı ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri ise gökyüzündeki ışıklı cisimlerin uydu çalışması ile ilgili olabileceği yönünde M.T’ye bilgi verdi.

"UYDULARI GÖRÜNCE SALDIRI OLMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜŞ"

Görüşme sonrasında asayiş ekipleri telhsizden; "Belirtilen adreste müracaatçı şahısla görüşüldü. Şahıs gökyüzündeki uyduları görünce saldırı olma ihtimalini düşünmüş, o nedenle yardım amaçlı ekip talep etmiş, biz kendisine gerekli açıklamaları yaptık buradan normale dönüyoruz" anonsunu yaptı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ METE BAYRAK DEVREYE GİRDİ

Alışık olunmayan bu anons üzerine Asayiş Şube Müdürü Mete Bayrak da telsizden, "Şahıs gökyüzünde gördüğü uydular için yardım mı istedi? Orayı anlayamadım" diye sordu. vatandaşla görüşen ekip de "Doğrudur efendim sıralı ışıkları görünce vatandaş yardım talep etmiş" diyerek durumu açıkladı.

Gazetecilere konuşmak istemeyen M.T. ise bir süre polislerle görüştükten sonra evine döndü.

Kaynak: ANKA