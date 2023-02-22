Enkazda kalan 85 yaşındaki felçli babası için yaşam alanı oluşturmuş

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme Göksun ilçesi Gücüksu Mahallesi'ndeki evinin alt katında yakalanan Süleyman Korkmaz ve ailesi, ikinci depremin ardından evlerinin kısmen yıkılması üzerine Kayseri'de yaşayan ağabeyi tarafından kente getirildi.

İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesinde birkaç gün kalan aile, ağabeyinin bulduğu bir evde geçici olarak yaşamaya başladı.

Korkmaz, Pazarcık merkezli 7,7'lik depremde evlerinin zarar görmemesi üzerine kent merkezinde yaşayan kardeşlerini köyde kalmaları için çağırdığını, evinin yolundaki karı temizlerken ikinci depreme yakalandığını söyledi.

"6 KİŞİYLE ZOR ÇIKARDIK"

Kısmen yıkılan iki katlı kerpiç eve girerek eşi Rahaf'ı dışarı çıkardığını anlatan Korkmaz, "Hastası olanlar bilir, babamı kaldırıp dışarı çıkarmaya gücüm yetmedi. Kanepeyle yatak arasında bir yaşam alanı oluşturdum. Komşulardan da yardım edecek halde kimse yoktu, dışarı çıkıp kuzenimi aradım, onunla çıkardık babamı. Kayseri'de bu binaya babamı 6 kişiyle zor çıkardık" dedi.

Evlerinin kerpiç olduğunu aktaran Korkmaz, "Babama yaşam alanı oluşturdum, geri çıktım, ev yıkılırsa ben de altında kalsam babamı kim kurtaracak, onu da düşünüyordum. Sonra yaklaşık 25 kişiyi enkazdan çıkardık, akşam olmadan bizim orada enkazda insan kalmamıştı" diye konuştu.

Depremin yaz aylarında olmadığına şükrettiğini belirten Korkmaz, Çeçenistan'dan göç edenlerin yaşadığı köylerinin yanı sıra Ericek, Çardak, Fındık gibi köylerde yazın nüfusun arttığını, depremde komşularından 4'ünün hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Babasının daha önce böyle bir deprem yaşandığını hatırlamadığını söylediğini ifade eden Korkmaz, 500 yıl önce çok şiddetli bir depremde köydeki içme suyu kaynağının yerinin değiştiğini duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA