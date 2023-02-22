İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD’e yönelik olarak 7 ilçede 14 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü adına faaliyet gösteren şüphelilerin adresleri belirlendi. Polis ekipleri, bu sabah İstanbul'un 7 ilçesindeki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

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