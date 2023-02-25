Gökhan Zan'dan dayanışma mesajı: Alevi doğdum, Kürtçe şarkılar söyledim, ben sadece insan oldum

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hatay’daki dayanışmaya dikkat çekti.

Gökhan Zan'dan dayanışma mesajı: Alevi doğdum, Kürtçe şarkılar söyledim, ben sadece insan oldum

Hatayspor yardımcı antrenörü, eski milli futbolcu Gökhan Zan, önce 6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8’lik depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’dan yaptığı paylaşımlara devam ediyor.

Zan son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

“Ben Hatay’da doğdum. Evet ben Alevi doğdum. Arkadaşımın başı derde girdi, Sünni oldum. Ninem gibi sevdiğim komşum öldü, cenazesine kiliseye gittim, Hristiyan oldum. Evimize misafir geldi, yemeğimi yedi, onlarla Yahudi oldum. Kürtçe şarkılar söyledim. Sünnice halaylar çektim. Hristiyanca dualara ortak oldum. Aslında ben sadece insan oldum. Çünkü ben Hatay’da doğdum."

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