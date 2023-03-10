Gökçeada ve Bozcaada, feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Gökçeada ve Bozcaada, feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"11.03.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, tarifede bulunan diğer seferlerin saatinde yapılması planlanmaktadır. 11.03.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00'da sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."

Kaynak: İHA

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