Genç Partili başkanın aracı kurşunlandı

Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Genç Partili başkanın aracı kurşunlandı

Olay, Bahçelievler 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler’e ait olan 06 PLM 29 otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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