Gaziantep’te horoz dövüştüren 27 kişiye 109 bin lira ceza

Gaziantep’te horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynayan 27 şahsa 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

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Gaziantep’te horoz dövüştüren 27 kişiye 109 bin lira ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda kahvehane içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem başlatıldı. Kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynayan 27 şahsa ise toplam 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda, horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde ele geçirilen 7 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA

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