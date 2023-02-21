Enkaz altındaki anne ile kızı, papağan sayesinde kurtuldu

Gaziantep’teki bir enkazda görev yapan BAĞKUT ekipleri, bir papağanın çıktığı aralıkta yaptıkları çalışmada, resim tablosunun arkasındaki anne ve kızına ulaştı. Çöken tavan altında kalan anne ile 3 yaşındaki kızı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Enkaz altındaki anne ile kızı, papağan sayesinde kurtuldu

Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışan BAĞKUT (Bağcılar Arama ve Kurtarma) ekipleri geri döndü. BAĞKUT görevlilerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve mesai arkadaşları karşıladı.

BAĞKUT’lular, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen bölgeyi ve orada yaşananları anlattı. Çok sayıda olağanüstü olaya tanıklık eden BAĞKUT’un lideri Yaşar Ermiş, Gaziantep Nurdağı’nda bir papağanı takip ederek ulaştıkları anne ile kızını kurtarma anı herkesi duygulandırdı.

Ermiş, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Büyük bir apartmanın enkazında çalışıyorduk. Bir aralıktan papağan uçtuğunu gördük. Kuşun çıkmasıyla orada canlı olabileceğini düşündük. O noktada çalışma yaptık. Orada yaşayan biri olduğunu sesten fark ettik. Enkaz altındakilere moral vermek için sohbet ettik. Önümüze çıkan resim tablosunu kaldırdığımızda arkasında anne ve kızıyla karşılaştık. Ancak bir insanın vücudunun sığacağı boşlukta sıkışıp kalmışlardı. Önce 3 yaşındaki Nur Sima Özdemir’i kurtardık. Sonra anne molozları dışarı atarak bize yardımcı oldu. Sonunda anne Büşra Özdemir’i (30) de kurtardık ama baba ile diğer çocuğu salonda hayatını kaybetti."

Diğer BAĞKUT üyesi Abdullah Oğul da, Nur Sima’nın kurtulduktan sonra ilk isteğinin jelibon olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
Seyir halindeki otomobilden bir kişi yola düştü: Üzerinden iki araç geçti! Seyir halindeki otomobilden bir kişi yola düştü: Üzerinden iki araç geçti!
Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar gördü Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar gördü
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler