Gazeteci ve şair Uğur Yanıkel, ölümünün birinci yılında şiirleriyle anıldı: Birçok isim Uğur'u anlattı...

Gazeteci ve şair Uğur Yanıkel’in, 24 Aralık 2022’de hayatını kaybetmesi üzerinden tam bir yıl geçti. halktv.com.tr YouTube Koordinatörü ve şair Yanıkel için ailesi, arkadaşları, sevdikleri, dün akşam Şişli Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek anma programı düzenledi.

10Haber’de yer alan habere göre, düzenlenen anma töreninde, şair Azimet Avcu, yazar Tekin Deniz, şair Zafer Yalçınpınar, 10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Seda Yanıkel ve Damal Dernekleri Federasyonu Başkanı Güner Kökat, Uğur Yanıkel’in anlattı.

Konuşmaların ardından Yanıkel'in sevdiği türküler sanatçı Eren Can Doğaner tarafından seslendirildi.

Anma programının son bölümünde ise arkadaşları A. Gülfem Özer, Celal Baran Yıldırım, Emir Alisipahi, Ozan R. Kartal, Toprak Şems Tezcan Uğur Yanıkel'in şiirlerini okudu.

HAKAN ÇELENK: BİZ YOL ARKADAŞI OLMUŞTUK

Anmada konuşan 10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Yanıkel’in gazetecilik yönüne ve yeteneklerine değinerek onun dijital medyada yarattığı farklardan bahsetti. Medya sunumunun önemine değinen Çelenk, Yanıkel’in bu alana yeni bir soluk getirdiğinden ve günümüzde onun yarattığı tekniğin birçok mecra tarafından kullanılmakta olduğunu ifade etti. Yanıkel’in güvenilir, kendinden emin ve net tavrına da değindi Çelenk, şu ifadeleri kullandı: “Bazı insanlarla birlikte çalışırsınız, iş arkadaşı olursunuz. Bazıları da yol arkadaşınız olur. Biz onunla yol arkadaşı olmuştuk.”

‘ŞİİRİ BİR NEHİR ÜZERİNDE SUYUN KIRILDIĞI KÜÇÜK ŞELALELERE BENZİYOR’

Avcu sunumu yaparken şunları söyledi: “Uğur Yanıkel kısa yaşamında edebiyat hakkında çok şeyler yaptı. Uğur’la 2015 yılında bir dergi fuarında tanışmıştık. 20 yaşında pırıl pırıl bir insandı. O yaşlarda edebiyat hakkında keskin çizgileri olan ve bir amaç uğruna bu denli çabalayan çok az insana rastlanır. O dönemlerde fanzinler ve dergiler birbiriyle yarışıyordu. Her köşede insanlarla bağ kuran şiirin bu kafes içinde gerçeklerle uğraşmasını gerektiğini düşünen nadir insanlardan birisiydi. O zamanlarda Uğur, Ece Ayhan gibi etiğin peşine düşen şairlerin çalışmalarıyla uğraşır, arşivleri didik didik ederdi. Sınırlarını bu en üst noktaya koymuştu. Kendi sınırlarını çok net çizer yaşamına çok az insan alırdı. Yaşamına aldığı insanlarla muhteşem bir diyaloğu vardı. Onun yanında enerjiniz tükenmezdi. Kendine has söylemleri, her gün yeni bulduğu hitap biçimleriyle, yaptığı laf cambazlıklarıyla hiçbir zaman unutulmayacaktır. Uğur’un kişisel tanımını böyle sayfalarca yapabilirim. Ama bugün daha çok yaptığı işler hakkında konuşmak istiyorum.”

Avcu, Yanıkel’in şiirleri ve yazılarının yayınlandığı dergilerden de bahsetti: Aydınlık Kitap, Diri Ozanlar Derneği, Karanfil Fanzin, Karazin Dergisi, Panoptikon, Parende, Peyniraltı Edebiyatı, Panoptikon, Dünyadan Çıkış Yolları, Gard, Sipsi Majör vb. gibi dergi ve fanzinler…

Yanıkel’in şiirlerini bir nehir üzerinde suyun kırıldığı küçük şelalelere benzeten Avcu, “Ece Ayhan’dan fazlaca beslenmiş bir tarihsellik, kapalılık ve kelime oyunları şiirinde geziniyor. Hatta şiirine bazen öyle bürünüyor ki bazı şiir çevrelerinde Paşa dedesi olduğu hakkında söylemleri oluyor. Silahlar, Bandolar, Hanlar ve Pasajlar şiirlerinde kol gezmektedir. Kendisini Ece Ayhan’ın Ortodoksu zanneder bazen. Kilise Papazları ilişir karşısına. Dünyada hep yerini arayan Uğur, Meçhul Öğrenci Anıtının kaderini yaşar. 2018’den sonra şiire ara vermiş 23 yaşından sonra şiir yazmamaya karar vermişti. Şiir onu karanlıktan öteye götürememiştir” ifadelerini kullandı.

Yanıkel’in görsel şiir üzerine çalışmalarından da bahseden Avcu bu çalışmaların büyük kısmını “Glitchnâme” isimli kitabında yayımlandığını belirtti. Kitabın sadece yayin.pasaj69.org sitesi üzerinden yayımlandığı bir süre sonra yayından kaldırıldığını söyleyen Avcu şöyle konuştu: “Kitabın nüshası olmadığı için kitaba şimdilik ulaşılamıyor. Bunun dışında Sipsi Majör fanzininde ve bazı sosyal medya organlarında görsel şiirlerine yer vermiştir. Bunun yanında resimle ilgilenmiş olup resim ve kolaj çalışmaları bulunmaktadır. Görsel işler üzerine çok kafa yorar bu bağlamda devamlı çalışmalar yapardı. Bu çalışmaların sonunda 3D oyun görselleri yapmaya kadar gitmişti…”

Yanıkel’in çıkardığı Karazin isimli derginin ekonomik koşullardan ötürü yalnızca 2 sayı çıkabildiğini ifade eden Avcu, “Karazin isimli bir dergiyi 2 sayı çıkarabilmiş ekonomik koşullardan dolayı devam edememiştir. Parende Dergisi’nin son sayılarında yayın kurulunda yer almış, dergicilik sisteminin online sisteme taşınmasını her koşulda dile getirmiştir. 2016’larda bu online dergicilik sisteminden uzak duran bizler 2021 pandemisiyle onun safına geçmiş bulunduk” dedi.

Karazin dergisinin çıkış mottosunu da paylaştı Avcu: “Kara’nın hakikatine ve sahiciliğine sığındık, gösteri dolu aydınlıktan kaçıp.”

PASAJ69’DA 13 KİTAP YAYIMLADI

Avcu, matbu yayıncılığın günümüz koşullarında sürdürülebilirliğinin zor olduğunu, bu sebeple de Yanıkel’in dijital yayıncılığı savunduğunu ifade ederek Pasaj69 isimli sitesinde 13 kitap yayımladığına dikkat çekti.

KİTAPLAR

DERLEME: Kürt Çiçekleri: Özgür Gündem’den Yazılar (Ece Ayhan)

DERLEME: Express Görüşme Notları: Ümit Bayazoğlu’nun Ece Ayhan İle Yaptığı Görüşmeden Notlar

DERLEME: İyi Bir Güneş: Ece Ayhan’dan Hikâyeler

ELEŞTİRİ: YAKIŞMIYOR!: Günümüz Edebiyat Ortamına Bir Bakış (Halûk Cengiz)

ARŞİV ÇALIŞMASI: BAKMAK: Dergilerden Yazılar (İlhan Berk)

ARŞİV ÇALIŞMASI: Yarı-Saklı Günlükler: Mısırkalyoniğne ve Yugoslavya Günlükleri (İlhan Berk)

ANLATI: Rüzgâr Defteri (Zafer Yalçınpınar)

SÖZLÜK: Sonu Zor Sözlüğü (Mustafa Irgat)

ŞİİR: Aksi İspatlanana Kadar Ayna (Ahmet Keskinkılıç)

ŞİİR: Kış Algını (İlker Şaguj)

ŞİİR: Tarihinsancısı (Zafer Yalçınpınar)

ŞİİR: Ben Hayatımı Kaybederek Kazanıyorum (Murat Çelik)

ŞİİR: Biraz Birlikte Yürüseydik Ya (Can Küçükoğlu)

Avcu, Şöyle devam etti: “Uğur Yanıkel, her şeyden önce bir edebiyat arşivcisiydi. Arşiv odalarında devamlı gezinir bulduğu en ufak ipucunun peşine düşerdi. Bu arşiv çalışmalarının bir kısmını Zafer Yalçınpınar’ın öncülük ettiği evvel.org ve daha sonra kendi kurduğu Pasaj69 üzerinden yayınlamayı sürdürmüştür. Ece Ayhan’ın öykülerini gün yüzüne çıkarmış, Özgür Gündem’de yer alan cesur yazılarını dosya çalışması olarak yayınlamıştır. Ayrıca İlhan Berk’in Dergilerdeki yazılarını ve Günlüklerini gün yüzüne çıkarmış bunları arşiv çalışması olarak yayınlamıştır.”

İHMAL ONU 27 YAŞINDA HAYATTAN KOPARDI

Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel, 24 Aralık akşamı Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulunmuş, Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılmıştı ve burada hayatını kaybetmişti. Ardından, Yanıkel’in ölümüne ilişkin büyük bir ihmal olduğu ortaya çıkmıştı. Bir parkın yüksek duvarından düşmesi üzerine 00.30 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel’in yüksekten düştüğü bilinmesine rağmen hiçbir görüntüleme cihazına sokulmadığı öğrenilmiş, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ölümcül ihmal ile ilgili idari soruşturma başlatıldığı bilgisini vermişti.