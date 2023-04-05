Gabonlu öğrencinin ölümünde gözaltı bilmecesi: Savcılık ve gazeteci birbirlerini yalanladı

Karabük’te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın son görüntülerini haberleştiren DHA kameramanı, DHA muhabiri Ali Sencer Arslan ve BRTV muhabiri Murat Özelci'nin gözaltına alındığı iddia edildi.

Arslan ve Özelci Karabük’te yemek için girdikleri lokantada yanlarına sivil polisler geldi. Gazeteciler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Arslan ve Özelci’nin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: GÖZALTI YOK

Olayla ilgili Karabük Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Savcılık gazetecilerin gözaltına alınmadığını iddia ederek şu açıklamayı yaptı:

“Bir kısım medya organlarında bir gazetecinin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

26 Mart 2023 tarihinde Karabük ilinde yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alınmıştır. Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 285. Maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir”

GAZETECİ ARSLAN: ÖNCE SOHBETE ÇAĞIRDILAR

Arslan gözaltı sonrası yaptığı Tele1'den Fırat Yeşilçınar'a yaptığı açıklamada, gözaltına alındıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptığımız haberlerin soruşturmayı ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak öncesinde bize görüşmeye davet ettiklerini, sohbet amaçlı çağırdıklarını söylediler. Emniyete geldiğimizde gözaltına alındığımızı öğrendik. İfademizi verdikten sonra serbest bırakıldık."

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan ölüme ilişkin sır perdesi sürerken, Dina’nın son görüntüleri ortaya çıkmış sokakta çıplak ayakla koştuğu görülmüştü.