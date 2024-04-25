Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yapması sonrası Çankırı'da okulların tatil edildiği bilgisi geçildi.

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Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi

Fırtına uyarısı gelince okullar tatil edildi.

Çankırı’da, yapılan 'fırtına' tahminin ardından alınan tedbirler çerçevesinde okullar saat 13.00 itibarıyla tatil edilecek.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amacıyla, saat 13.00'ten itibaren uygulanmak üzere tatil edildi.

Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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