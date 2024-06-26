Filmlere konu olacak olay İzmir'de yaşandı: Mahkeme, sanığa değil kimliği kullanılan kardeşe ceza verdi

İzmir’deki mahkemeler, emniyet ve bilirkişi raporlarına rağmen kardeş kimliği ile hapis yatana değil, Diyarbakır’daki habersiz kardeşe ceza verdi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi, emniyet ve bilirkişi raporlarına rağmen asıl fail yerine Diyarbakır’dan hiç bir şeyden habersiz olan ve kimliği kullanılan kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Avukat Abdullah Yavuz, davayı Yargıtay’a taşıdı. Kardeşi yüzünden ceza alan Muharrem Yavuz ise, hakim ve savcılar hakkında HSK ve CİMER’e şikayette bulunacağını söyledi.

Medyascope'de yer alan habere göre, filmlere konu olabilecek olay, 22 Eylül 2011 tarihinde İzmir’de başlıyor. Yapılan bir soruşturma üzerine HDP’nin devamı olduğu Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Siyaset Akademisine yönelik bir operasyon düzenlenerek çok sayıda kişi gözaltına alınıyor.

KENDİSİ DİYARBAKIR’DA, KİMLİĞİ CEZAEVİNDE

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Burhan Yavuz, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak kardeşi Muharrem Yavuz’un bilgileri olan kimlik ile 26 Eylül’de tutuklandı.

Cezaevine kardeşi Muharrem Yavuz adına düzenlediği sahte kimlik ile giren Burhan Yavuz, 19 Mart 2013 tarihinde cezaevinden tahliye edildi ve kayıplara karıştı.

DİYARBAKIR’DAKİ KARDEŞ ARANINCA İZMİR’E GİTTİ

Diyarbakır’da muhasebecilik yapan ve İzmir ile bir ilgisi olmayan Muharrem Yavuz, 2016 yılında polisin kendisini aradığı ve hakkında İzmir’de dava açıldığını öğrenince avukatı Abdullah Yavuz ile İzmir’e gitti. Orada ağabeyinin kendi kimlik bilgilerini kullanarak düzenlediği sahte kimlik ile tutuklanıp tahliye edildiğini ve davanın bu nedenle kendisine açıldığını öğrenen Muharrem Yavuz’un avukatı, emniyetten rapor istedi.

EMNİYET VE 2 AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU, 'BU DEĞİL' DEDİ

Emniyet müdürlüğü düzenlediği raporda, cezaevinde yatmış olan kişinin fotoğrafı ve Muharrem Yavuz’un fotoğraflarını, parmak izlerini araştırınca söz konusu kişinin aynı kişi olmadığını tespit ediyor. Yarılama aşamasında 2 ayrı bilirkişi raporu daha mahkeme dosyasına sunularak, söz konusu kişilerin aynı kişi olmadığı belirtiliyor.

MAHKEME, RAPORLARA RAĞMEN 6 YIL 3 AY CEZA VERDİ

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, emniyet ve 2 ayrı bilirkişi raporuna rağmen Diyarbakır’da yaşayan muhasebeci Muharrem Yavuz’a, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veriyor. Kararın taşındığı İzmir İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

AVUKAT, DOSYAYI YARGITAY’A TAŞIDI

Muharrem Yavuz’un avukatı Abdullah Yavuz , Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusunda, beraat etmesi gereken müvekkili hakkında ceza verilerek, fahiş bir hata sonucunu hukuka ve yasaya aykırı bir karar verildiğini belirtti.

Esas hakkındaki savunma dilekçelerinde ve dosya içinde mevcut belge ve bilgileri sunmak kaydıyla müvekkilin suç işlemediği belli olmasına rağmen, oluşturulmuş sahte kimlik ile müvekkili hakkında hükmün kurulmasının yasaya, hukuka ve hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Mahkemenin asıl fail Burhan Yavuz hakkında suç duyurusu yapmak yerine olaydan hiç bir haberi olmayan ve kimlik bilgileri kullanılan Muharrem Yavuz’a ceza verdiğini belirten avukat Abdullah Yavuz, dilekçesinde şöyle dedi:

“Esas hakkındaki savunma dilekçemizde izah edilen ve yine dosya içinde bulunan belgeleri ek olarak sunmamıza rağmen ilk derece Mahkemesi tarafından kendi ara kararları ile temin edilen bilirkişi raporları ve emniyet araştırma tutanakları ile açık ve net olarak sübuta eren durum; asıl failin Burhan Yavuz olduğu ve kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle sahte kimlik oluşturulan kişinin müvekkil Muharrem Yavuz olduğu ortada iken ilk derece Mahkemesince masum olan müvekkil Muharrem Yavuz hakkında ceza hükmü verilmiştir.”

"HAKİM VE SAVCILAR HSK VE CİMER’E ŞİKAYET EDİLECEK"

Avukat Abdullah Yavuz, müvekkilinin hem İzmir 11. Ağı Ceza mahkemesi üyeleri, hem de İstinaf mahkemesindeki hakim ve savcıları raporlara rağmen verdikleri kararlar nedeniyle HSK ve CİMER’e şikayet edeceğini söyledi.