ORC yeni anket sonuçlarını paylaştı: Sandıktan ezici çoğunluk çıktı
ORC Araştırma, Türkiye ekonomisiyle ilgili anket yaptı. 'Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?' sorusunun sorulduğu ankette, katılımcıların büyük çoğunluğu "Hayır" yanıtını verdi.
ORC Araştırma, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisini sordu. Ankette seçmene, "Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 69,8 gibi oldukça büyük bir oranı ekonominin düzeleceğini düşünmediğini söyledi. Yüzde 20,6 bu soruya 'evet' yanıtını verirken yüzde 9,6 fikir belirtmedi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) June 26, 2024
▪︎ Evet %20,6
▪︎ Hayır %69,8
▪︎ Fikir Belirtmeyen %9,6
#ekonomi
"Araştırma 10-14 Haziran 2024 tarihinde, 5620 Kişi ile yüzyüze yapılmıştır"