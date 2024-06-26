ORC yeni anket sonuçlarını paylaştı: Sandıktan ezici çoğunluk çıktı

ORC Araştırma, Türkiye ekonomisiyle ilgili anket yaptı. 'Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?' sorusunun sorulduğu ankette, katılımcıların büyük çoğunluğu "Hayır" yanıtını verdi.

ORC yeni anket sonuçlarını paylaştı: Sandıktan ezici çoğunluk çıktı

ORC Araştırma, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisini sordu. Ankette seçmene, "Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 69,8 gibi oldukça büyük bir oranı ekonominin düzeleceğini düşünmediğini söyledi. Yüzde 20,6 bu soruya 'evet' yanıtını verirken yüzde 9,6 fikir belirtmedi.

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