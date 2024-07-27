Feci Ölüm! Yanan Araçta Can Verdi

Bilecik'te bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan aracın içinde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

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Feci Ölüm! Yanan Araçta Can Verdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yanan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Bozüyük Saraycık Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle 11 TH 742 plakalı bir aracın yandığı ihbarını alan Jandarma, İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürülürken, araç içinde bulunan Emrah Gültekin isimli şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Emrah Gültekin’in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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