Avcılar'da İETT Otobüsü Önce Araçlara Sonra Akaryakıt İstasyonuna Daldı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Avcılar'da İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 3 araca çarptı, sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan İETT şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Avcılar'da İETT Otobüsü Önce Araçlara Sonra Akaryakıt İstasyonuna Daldı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde sabah 06.45’te kaza meydana geldi. Özgür K., idaresindeki 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, işçileri taşıyan bir minibüs ve 2 araca çarptıktan sonra yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna daldı.

Avcılar'da İETT Otobüsü Önce Araçlara Sonra Akaryakıt İstasyonuna Daldı: 1'i Ağır 3 Yaralı - Resim : 1

1'İ AĞIR 3 YARALI

İstasyonun tabelasına çarparak duran otobüsün şoförü kazada yara almazken işçilerin bulunduğu minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili çalışma başlattı. İETT otobüsünün şoförü Özgür K. gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Özgür K., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Alkollü Sürücüyü Kamera Kayıtlarıyla İkna EttilerAlkollü Sürücüyü Kamera Kayıtlarıyla İkna EttilerGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
AKP Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Başhekimin Odasının Altını Üstüne Getirmiş! AKP İl Başkanı, Başhekimin Odasının Altını Üstüne Getirmiş!
Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber
‘Cezaevlerinde Mahpus Yoksullaşması Var’ ‘Cezaevlerinde Mahpus Yoksullaşması Var’
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı 169 Silah, 500 Adet Fişek ve Daha Nicesi....