Fay hattı üzerindeki okulda eğitimin devam etmesi Meclis gündeminde

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi’nin yıkılan öğrenci yurdunun yerine fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle yeni yurt yapılmadığını, ancak okulda eğitimin devam ettiğini belirterek “Deprem riskinden dolayı yurt yapılmasına izin vermiyorsunuz ama öğrencilerimiz hala burada eğitimlerine devam ediyor ve diğer yurdu kullanıyorlar. Çocuklarımızın hayatını riske atmayın. Fay hattı üzerinde olan Halil Kale Fen Lisesi’ni çocuklarımızın güvende olacağı bir yere mutlaka ama mutlaka taşıyın” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada; Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi’nin fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle iki yurdundan birinin yıkılmasını gündeme getirdi. Başevirgen, şunları söyledi:

“YENİ YURT ÖDENEĞİ SARUHANLI’DA BAŞKA BİR OKULA VERİLDİ”

“Turgutlu’nun gururu ve Türkiye’nin en parlak öğrencilerinin yetiştiği okullardan biri olan Halil Kale Fen Lisesi’nde bir süredir yaşanan fiziki sorunlar çözüm bekliyor. Lisenin bahçesinde bulunan iki öğrenci yurdundan birisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Yaklaşık 400 öğrencisi bulunan yurtta 6 kişilik olan odalar 10 kişiye çıkarıldı, öğrenciler mağdur oldu. Yeni bir yurt yapılması kararı alındı ancak bunun için ayrılan ödenek yurt yerinin fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle Saruhanlı’da başka bir okula verildi. Şimdi yeni bir yurt da yapılmıyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI RİSKE ATMAYIN”

İktidara soruyoruz fay hattı üzerinde olduğunu bile bile buraya neden okul yaptınız? Deprem riskinden dolayı yurt yapılmasına izin vermiyorsunuz ama öğrencilerimiz hala burada eğitimlerine devam ediyor ve diğer yurdu kullanıyorlar. Çocuklarımızın hayatını riske atmayın. Fay hattı üzerinde olan Halil Kale Fen Lisesi’ni çocuklarımızın güvende olacağı bir yere mutlaka ama mutlaka taşıyın.”

Kaynak: ANKA