Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ukav'ın Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bilgisi verildi
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.
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