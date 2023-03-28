Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ukav'ın Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bilgisi verildi

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Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

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