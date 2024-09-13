Fatih'te 3 Katlı Metruk Bina Çöktü

Fatih'te 3 katlı metruk binanın çökmesi ile ortaya çıkan toz ve dumanın yola yayıldığı anlar kameraya yansıdı. Dün akşam 23.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde 3 katlı metruk binanın çökmesi ile ortaya çıkan toz ve dumanın yola yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Boş olduğu öğrenilen bina çöktüğü sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş enkaz altında kalırken, ekipler tarafından kurtarılmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde binadan parçaların yere düştüğü ve vatandaşların kaçıştıkları da görüldü.

Kaynak: İHA