Facianın eşiğinden dönüldü: Sapanca'da bir bungalov cayır cayır yandı

Sakarya'nın özellikle Sapanca bölgesinde revaçta olan bungalovlar bazen tehlike saçıyor. Geçtiğimiz günlerde bir bungalov ev cayır cayır yandı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Sapanca'da bir bungalov cayır cayır yandı

Olay, Göl Mahallesi Hacımercan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bungalovun boş olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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