Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç, Hayatını Kaybetti

Adana'da 24 yaşındaki Mehmet Polat, evinin önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan, her yerde aranıyor.

Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç, Hayatını Kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, evinin önünde olduğu sırada, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Polat kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise geldiği motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç, Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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