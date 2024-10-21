Evin Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Karabük'te bir evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Evin Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu - Resim : 1

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.

Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı
Karaciğeri Hızla Yenileyen Üç Tahıl: Uzmanı Tüyoyu Verdi Karaciğeri Hızla Yenileyen Üç Tahıl: Uzmanı Tüyoyu Verdi
Osmangazi Belediyesi'nden 'Kolektif Okuma' Etkinliği Osmangazi Belediyesi'nden 'Kolektif Okuma' Etkinliği
Kars'ta Kar: Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı Kars'ta Kar: Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı