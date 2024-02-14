Eskişehir’de 116 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahıs yakalandı.

Çalışma sonucunda uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 9, dolandırıcılık suçundan 9, hırsızlık suçundan 16 ve yağma suçundan 1 ve çeşitli suçlardan 81 olmak üzere toplamda 116 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, şahıslardan 31’inin hükümlü ve 85’inin ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA