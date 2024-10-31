Eski Eşi Kardeşiyle Evlenince Müge Anlı'ya Katılmıştı, Evinin Bahçesinde Bıçaklanarak Öldürüldü

Erzincan'da geçtiğimiz yıl eski eşi ve kardeşi evlenince Müge Anlı'nın programına katılan 46 yaşındaki Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

Eski Eşi Kardeşiyle Evlenince Müge Anlı'ya Katılmıştı, Evinin Bahçesinde Bıçaklanarak Öldürüldü

Olay, dün Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Öte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.

Kaynak: İHA

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