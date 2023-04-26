Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldüren koruması Halil Gani G'nin tutuklanmasına karar verildi.

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Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı olan koruması Halil Gani G. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, "imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

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