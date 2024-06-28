Eşine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürüp kahkahalar attı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır bir binanın giriş katında yaşayan Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A.’nın (48) evine, Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa (64) ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi. İki aile birlikte yemek yiyerek alkol aldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.’ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

ARKADAŞI, EŞİNE SALDIRDI

Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek arkadaşının eşine cinsel tacizde bulundu. Kafasını duvara çarpan kadın bayılırken, o esnada marketten eve dönen adam, Buldaa’yı eşini döverken görünce masadan aldığı ekmek bıçağını sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa, olay yerinde hayatını kaybetti.

KELEPÇELİ BEKLERKEN KAHKAHA ATTI

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buldaa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa’nın cenazesi, Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan çift, polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan çift, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA