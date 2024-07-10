Esenyurt'ta Hareketli Anlar! Restorana Silahlı Saldırı

İstanbul Esenyurt’ta Zafer Mahallesi’nde dün gece saatlerinde kimlikleri belirsiz, motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs, bir restorana ateş açtı. Olay sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı.

Restoranın içindeki müşteriler panik içinde yere eğilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sırasında bir kurşun, müşteriyi teğet geçti. İhbar üzerine restorana polis ekipleri sevk edildi. Restoranın camına kurşun isabet ettiği belirlenirken emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Y

Saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA