Erzurum'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum’da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzurum'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre; Erzurum’un Yakutiye ilçesinde saat 06.43’te 3.3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’de depremin 3,3 büyüklüğünde, Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem büyüklüğü itibariyle az hissedildi. Şehir merkezinde herhangi bir olumsuzluk ya da panik yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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