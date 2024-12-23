Erzincan'da Kara Kış: Kargalar Donarak Hayatını Kaybetti
Erzincan'da kara kış hayatı felç etti. Kentte yaşayan kargalar donarak yaşamını yitirdi.
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde, aşırı soğuk havalar nedeniyle bazı kargalar donarak yaşamını yitirdi.
Soğuk hava koşullarına dayanıklı olarak bilinen kargalar, Mercan Beldesinde yer alan Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında donmuş halde bulundu. Donmuş kargaların cansız bedenleri yere düştü.
Belde sakinleri, ağaçların altına düşen donmuş kargaları görünce şaşkınlık yaşadı. Ayrıca, donma tehlikesi geçiren bir karga, bulunduğu yerden alınıp kalorifer peteğiyle ısıtılarak hayata döndürüldü.
Kaynak: İHA
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