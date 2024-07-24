Erdoğan'ın Atatürk Övgüsü İlahiyatçı Yazarı Kızdırdı: Hayal Kırıklığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'e yönelik övgü dolu sözleri ilahiyatçı yazar Demircan'I kızdırdı. Demircan, Erdoğan'ın açıklamalarının İslami çevrede hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

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Erdoğan'ın Atatürk Övgüsü İlahiyatçı Yazarı Kızdırdı: Hayal Kırıklığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı’nın 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından yapılan açılış töreninde Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü övdü. Erdoğan’ın Atatürk’e övgü dolu sözleri ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’ı çileden çıkardı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Atatürk’ü Türkiye'nin modernleşme sürecindeki rolü nedeniyle övdü ve Türk milletinin lideri olarak tanımladı.

Erdoğan’ın Atatürk’e ithafen kullandığı kelimeler, ilahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan’ı kızdırdı. Demircan, "Cumhurbaşkanı'ndan İslamî reformlar bekliyorduk” ifadelerini kullanarak rahatsızlığını dile getirdi. Demircan yazısında, Atatürk’ün laliklik politikalarını anımsatırken, Erdoğan’ın açıklamalarının İslami çevrede hayal kırıklığına yol açtığını söyledi.

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Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Saray
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