Katliama Karşı Çıkmak da Yasak! Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı'nın Meclis’e Girişi Yasaklandı

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepkiler sürerken, Veteriner Hekimler Derneği, genel başkan Gülay Ertürk’ün TBMM’ye girişinin 28'inci dönem boyunca yasaklandığını duyurdu.

Veteriner Hekimleri Derneği'nden yapılan qçıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon toplantısına Veteriner Hekimler Derneği adına Genel Başkan Dr. Gülay Ertürk katıldı. Toplantıda konuşarak tasarı hakkındaki görüş ve çekincelerimizi anlattı. Komisyon Başkanı'nın 'teşekkür ederim' ifadesiyle Başkanımız da teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. Komisyon tutanaklarından bu durum izlenebilir. Başkanımız 22 Temmuz 2024 tarihinde ikinci toplantıya katılmak istediğinde 'daha önceki toplantıya katılarak konuşma yaptığı' için Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemi boyunca Meclis'e girişinin yasaklanmış olduğu kendisine ifade edildi.

Veteriner Hekimlik mesleğinin en köklü örgütü olan 94 yıllık bir derneğin başkanının komisyon toplantısına alınmaması, hatta Meclis'e sokulmaması kabul edilebilir değildir. Bu durum Başkanımız nezdinde Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır. Bunu kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz.

Veteriner Hekimler Derneği 1930 yılından bu yana hayvan sağlığı, halk sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği, meslektaşların haklarının korunması için yasalar çerçevesinde mücadele ediyor. Bu mücadelesine devam edecek. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Girmesi yasaklanmışlar' listesine alınmış olması yanlışlığından ivedilikle dönülmesini yüce Meclisimizin iradesine saygılarımızla sunarız."