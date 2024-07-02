Erdoğan imzaladı: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Balıkesir'de kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) üretim tesisi için bazı taşınmazlar ile Güney-1 RES üretim tesisinin kapasite artırımı için Bursa'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'de Pazarköy RES'in kurulması için gerekli bazı taşınmazlar ile Güney-1 RES üretim tesisinin kapasite artırımı için gerekli bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA