Erdoğan açıkladı: Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçelerinde adayları belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

Erdoğan, ATO Congresium’da yapılan etkinlikte konuştu.

Cumhur İttifakı, 20 ilçede AKP'nin adaylarını, 5 ilçede ise MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

Büyükşehir adaylarımızda kendi şehirleri ile ilgili projelerini hazırlamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteri ile depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm alt yapısı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum.

AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyaseti ile milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. İşte bunun için işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazi şekilde yürütürsek yani biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur.

İSİM İSİM ADAY LİSTESİ

Cumhur İttifakı'nın Ankara'nın ilçelerinde gösterdiği adaylar şöyle:

Akyurt - Hilal Ayık

Altındağ - Veysel Tiryaki

Ayaş - Mehmet Kirazdibi (MHP)

Bala - Ahmet Buran

Beypazarı - Tuncer Kaplan

Çamlıdere - Hazım Caner Can

Çankaya - Duhan Kalkan

Çubuk - Baki Demirbaş

Elmadağ - Eyyüp Tekiner

Etimesgut - Enver Demirel (MHP)

Evren - Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı - Ramazan Şimşek (MHP)

Güdül - Muzaffer Yalçın

Haymana - Özdemir Turgut

Kahramankazan - Serhat Oğuz

Kalecik - Erdal Dal (MHP)

Keçiören - Zafer Çoktan

Kızılcahamam - Süleyman Acar

Mamak - Asım Balcı

Nallıhan - İsmail Öntaş

Polatlı - Levent Çağlancı (MHP)

Pursaklar - Ertuğrul Çetin

Sincan - Murat Ercan

Şereflikoçhisar - Memiş Çelik

Yenimahalle - Abdulkadir Aydoğan