Erdoğan 2019'da Maraş’ta ruhsatsız binaları meşrulaştıran imar barışıyla övünmüştü

10 ili etkileyen iki büyük depremin merkez üssü olan ve en az 941 binanın tamamen yıkıldığı açıklanan Maraş’ta, 2019 yılındaki mitingde yaptığı konuşmada ruhsatsız binaları meşrulaştıran imar barışını övmüştü.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde 23 Şubat’ta Maraşlılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmar Barışı ile 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük” demişti.

İmar barışı, her türlü denetimden uzak şekilde yapılmış, ruhsata ve imara aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile devlet ve kaçak yapı sahibi yurttaş arasında uzlaşma anlamına geliyor. Seçim dönemlerinde “imar affı”, “imar barışı” adıyla hızlıca yapılan bu uzlaşmalarda depreme dayanıklılığı ölçülmeyen çok sayıda kaçak yapı da kayıt altına alınmış oluyor.