Adıyaman ve Malatya'da depremler

Malatya'da saat 20.50'de 4,4 ve Adıyaman'da saat 23.39'da 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Adıyaman ve Malatya'da depremler

Malatya'da saat 20.50'de ve Adıyaman'da saat 23.39'da büyüklüğü 4'ün üzerinde depremler yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Malatya'nın Pütürge ilçesindeki depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

Adıyaman'daki depremin büyüklüğünü AFAD 4,3 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 4,4 olarak açıkladı

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