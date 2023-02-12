Depremzedeler öfkesi dinmiyor: Hükümet ‘varım’ falan demesin, gelsinler tutuklasınlar, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım

Yakınları enkaz altında kalan depremzede "Hükümetin değil. Hükümet ‘varım’ falan demesin. Biz bu kepçeyi ta Urfa'dan getirdik ama kız öldü. Gelsinler tutuklasınlar, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım" dedi.

Depremzedeler öfkesi dinmiyor: Hükümet ‘varım’ falan demesin, gelsinler tutuklasınlar, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım

Türkiye'de 10 ili sarsan depremde can kayıpları her saat artıyor. Şu ana kadar 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti. 

Birçok depremzede arama-kurtarma çalışmalarının geç başlaması, araçların eksikliğinden dolayı hükümete tepkili. O depremzedeler bir tanesi de kendi yakınlarını çıkarmak için özel kepçe tuttukları anlattı. 

Depremzede şu sözlerle tepkisini dile getirdi: 

"Kepçeyi biz özel tuttuk biliyor musunuz? Bu kepçe devletin değil, özel. Hükümetin değil. Hükümet ‘varım’ falan demesin. Biz bu kepçeyi ta Urfa'dan getirdik ama kız öldü. Kurtaramadık. İki tane masum çocuk altta, kurtarılamadığı için öldü. Yetim çocuklardı. Su yoktu, yiyecek yoktu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla getiriyor. Buradan vali mi geçiyor. Önünü kestim. Ne gördüm biliyor musun? Açtım arabanın içinde vali yok. 

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