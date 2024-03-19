Emekliler "yetti gari" diyerek eyleme çıktı: Emekliyi soyana oy moy yok

Emeklilerin yerel seçim öncesi İstanbul'da çıktıkları eyleminde, “Emekliyi soyana oy moy yok” yazılı kâğıtlar sandığa atıldı ve "Çay simit hesabı ile geldiniz. Emekliyi kuru soğana muhtaç hale getirdiniz" yazılı dövizler kullanıldı.

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Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, maaşlarına zam talebiyle İstanbul’daki Maltepe Meydanı’nda eylem yaptı.

Eylemde temsili olarak kurulan bir seçim sandığına “Emekliyi soyana oy moy yok” yazılı kâğıtlar atıldı. "Çay simit hesabı ile geldiniz. Emekliyi kuru soğana muhtaç hale getirdiniz" yazılı dövizler taşındı.

Maaşlarına zam talebiyle ve bayram ikramiyelerini protesto için Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, İstanbul Maltepe Meydanı’nda eylem yaptı.

Yaklaşan yerel seçimlerin hatırlatıldığı eylemde, temsili olarak bir seçim sandığı kuruldu. Emekliler de sırayla, üzerinde “Emekliyi soyana oy moy yok” yazılı kâğıtları sandığa attı.

'YALANLARA KARNIMIZ DOYDU'

"Çay simit hesabı ile geldiniz. Emekliyi kuru soğana muhtaç hale getirdiniz" yazılı dövizler taşıyan emekliler adına yapılan açıklamada da özetle şöyle denildi:

“16 Milyon emekli aç olabiliriz ancak 22 yıllık AKP iktidarı döneminde yalanlara karnımız doydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 milyon emeklinin aklıyla alay ederek ‘2024 yılı milli gelirden kişi başı düşen pay 13 bin 100 dolar dediler’ bu oranın Türk lirası olarak karşılığı 411 bin TL. Bu oranı 12 aya böldüğümüzde milli gelirden bir kişiye düşen pay 34 bin 250 TL. Oysaki emeklinin Hazine yardımı ile birlikte eline geçen tutar 10 bin TL. Peki, iktidar doğru söylüyorsa emeklinin eline geçmesi gereken 24 bin 250 TL nerede, biz emeklilerin alması gereken bu fark kimlere veriliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 22 yıldır her genel ve yerel seçimler öncesi olduğu gibi ‘sabredin’ diyor. Biz 16 milyon emeklinin karnı yalana tok, sabretmek içinse aç. Emeklileri yok sayanları, görmezden gelenleri bizler de 31 Mart’ta sandıkta mührü elimize aldığımızda oy pusulasında görmezden geleceğiz. Artık yeter. Biz emekliler yalanlar ve vaatler değil, icraat istiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Emekli Emekli maaşı 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
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