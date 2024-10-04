Emekli Polis Otomobilinde Ölü Bulundu

Siirt'te 56 yaşındaki emekli polis Fikret Bal, otomobilinde ölü bulundu. İlk incelemede Bal’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli Polis Otomobilinde Ölü Bulundu

Siirt-Eruh Çevre Yolu’nda dün akşam saatlerinde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin, emekli polis memuru Fikret Bal olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Bal’ın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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