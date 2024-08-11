Emekli Danıştay Başkanı Hayatını Kaybetti

Eski Danıştay Başkanlarından Nuri Alan, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Nuri Alan'ın cenazesi, Kocatepe Camiisinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Alan'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay ve yargı mensupları katıldı.

NURİ ALAN KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta 1939'da doğan Nuri Alan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1960'ta mezun oldu. TODAİE'yi ve Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünü bitiren Alan, 1963'te Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı.

Danıştay Kanunsözcülüğü, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevlerinde bulunan Nuri Alan, 30 Mayıs 1978'de Danıştay Üyeliğine seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerini de yürüten Alan, 1986'da Danıştay Beşinci Daire Başkanlığına seçildi. Danıştay Başkanlığına 26 Eylül 2000'de seçilen Alan, 9 Eylül 2004'te yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

Kaynak: ANKA