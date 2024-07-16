Elektrik Akımı Dehşetinde Ölen Özge Ceren İçin Anma Töreni

İzmir’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz için anma töreni düzenlendi. Özge Ceren'in İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde düzenlenen törene katılan hocaları ve arkadaşları göz yaşlarını tutamadı.

Elektrik Akımı Dehşetinde Ölen Özge Ceren İçin Anma Töreni

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde, yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken sudaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in (23) arkadaşları ve öğretmenleri, İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı'nda toplandı. Deniz’in fotoğrafını taşıyan yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törende yine aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44) da anıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, "Elim bir kazada 12 Temmuz Cuma günü kaybettiğimiz tıp fakültesi öğrencimiz Özge Ceren Deniz’i anmak amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Öğretmen bir anne-babanın 3 evladının en büyüğü olan Özge Ceren, Osmaniye Fen Lisesinden mezun olduktan sonra tıp fakültesine başlamıştır. Bu yıl üniversitemizin tıp fakültesinde 4. sınıftan 5. sınıfa geçen Ceren, arkadaşları ve hocaları tarafından sevilen, çalışkan, başarılı ve saygılı bir öğrenci olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. 2 yıl sonra genç bir hekim olarak milletine hizmet etmeye hazırlanan öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü sadece bir rektör olarak değil aynı zamanda bir anne sıfatında da çok üzgünüm. Acılı anne babasına, kardeşlerine ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

“İNSANLIK ÖRNEĞİ”

Sözlerini sürdüren Tunçsiper, “Yine aynı gün olay yerinde Özge Ceren'e yardım etmek isteyen, yardımsever bir vatandaşımız, müzisyen, esnaf kardeşimiz İnanç Öktemay’ı da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ne güzel bir insanlık örneği. Kendisine de Allah'tan rahmet dilerken kederli ailesi ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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